Стало известно о продвижении ВС России между Бердычами и Орловкой в ДНР «Z комитет»: ВС РФ закрепились в Бердычах и продвинулись в направлении Семеновки

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России после закрепления в южной части Бердычей продвинулись между этим населенным пунктом и Орловкой в направлении Семеновки, следует из интерактивной карты СВО в ДНР, подготовленной проектом «Z комитет». По его данным, российские войска потеснили 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду и 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

После закрепления в Бердычах ВС РФ продвинулись между Орловкой и Бердычами, потеснив 25-ю ОВДБр и 3-ю ОШБр, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что оперативная обстановка по всей линии боевого соприкосновения остается сложной. По его словам, российские силы продолжают наступать, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино. К такому выводу военачальник пришел после посещения позиций «двух бригад, где постепенно усложняется обстановка».

Тем временем сообщается, что российские силы уже прорвали оборону ВСУ на нескольких участках фронта в Запорожской области. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска спешно возводят новые укрепления за линией фронта. Он отмечает, что ВСУ вкапывают железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, а также прокладывают коридоры связи, опасаясь наступления российских войск.