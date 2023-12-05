Стало известно о продвижении ВС РФ к Часову Яру под Артемовском «Иди и смотри»: ВС РФ прорываются к Часову Яру под Артемовском

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник сообщил о продвижении российских войск к Часову Яру на Артемовском направлении. По данным канала, несколько позиций ВСУ уже взяты, противник начал отступление. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Взято несколько позиций ВСУ. Продвижение — по направлению к Часову Яру, — рассказал источник канала.

Собеседник канала добавил, что ВС РФ уже захватили нескольких военнопленных. По его словам, в случае взятия Часова Яра российские войска смогут подобраться к ВСУ в Краматорске.

Ранее замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол рассказал, что российские военные практически полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед городом Курахово, откуда украинская армия ведет обстрелы Донецка. По его словам, оборона противника на этом участке почти подавлена.

До этого стало известно об активном продвижении ВС России в Марьинке в ДНР. По данным канала, говорить о полном взятии населенного пункта пока преждевременно. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.