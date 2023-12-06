Стало известно о продолжительной слежке за Кивой перед убийством Mash: перед убийством за Ильей Кивой три недели ходил киллер

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Илья Кива

Telegram-канал Mash сообщает, что киллер минимум три недели следил за бывшим депутатом Верховной рады Ильей Кивой. По данным канала, убийца успел изучить привычки украинского политика.

За Ильей Кивой следили как минимум три последние недели. За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. <...> Недавно экс-депутат Украины сообщал о возможной слежке за ним, — отмечается в сообщении канала.

Авторы канала указали на то, что Кива, проживавший с сожительницей в загородном отеле в Подмосковье, предпочитал каждый вечер совершать длительные прогулки по парку. Канал отмечает, что политик вышел погулять по своему маршруту и 6 декабря, однако не вернулся. По сведениям канала, когда окоченевшее тело Кивы нашла местная жительница, труп пролежал на морозе не меньше часа.

По данным канала, в Киву выстрелили дважды — в грудь и голову, сначала его ранили, потом добили.

Следователи допрашивают сожительницу Кивы. По одной из версий — она могла навести киллера на след, однако это пока не подтверждено. Личность женщины не раскрывают — для ее же безопасности, — подчеркивает Mash.

Ранее заместитель председателя движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил в беседе с NEWS.ru, что убийство Ильи Кивы, скорее всего, является актом возмездия. По его мнению, приказ об убийстве экс-депутата Рады мог отдать любой руководитель из украинских спецслужб, а не только представители киевского политического руководства.