Стало известно о попытках ВСУ отбить утерянные позиции под Харьковом Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются обить утраченные позиции в Харьковской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки вернуть утраченные ранее позиции в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, российские силы сдерживают противника, продолжаются ожесточенные бои.

Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них. Сопротивление очень ожесточенное там происходит, — сообщил Ганчев.

Наиболее серьезные боестолкновения фиксируются в районах двух населенных пунктов, уточнил он. Речь идет о Синьковке и Петропавловке.

Ранее российский военный сообщил, что подразделения ВС РФ нанесли удар по бронегруппе ВСУ при попытке контратаки в Харьковской области. Украинская армия понесла потери как в живой силе, так и в военной технике. По словам военного, бойцы были вынуждены начать отступление.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский тем временем признал, что обстановка на востоке страны остается крайне напряженной. По его словам, украинская армия вынуждена принимать меры для усиления собственных позиций.