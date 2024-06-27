Киев уличили в попытках скрыть вспышку смертельной инфекции в Херсоне Пресс-секретарь Сальдо заявил, что Киев скрывает вспышку холеры в Херсоне

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Киев скрывает вспышку холеры в Херсоне, пытаясь замаскировать ее под тиф, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, которые приводит ТАСС, холерный вибрион (возбудитель холеры) попал в питьевую воду из Днепра.

Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф. Вибрион холерный попал в питьевую воду из Днепра. Они отрицают вспышку холеры и вообще ничего не говорят о ней населению, — сказал Василенко.

Он отметил, что Киев перестал обслуживать скважины, расположенные на правом берегу Днепра. По его словам, причиной тому является отсутствие электроснабжения.

Холера — острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Это заболевание может вызвать тяжелую острую водянистую диарею, а в тяжелой форме при отсутствии лечения привести к смерти.

Ранее сообщалось, что представители Всемирной организации здравоохранения приступили к проверке данных о вспышке холеры в части Херсонской области, находящейся под контролем Украины. Соответствующий запрос в международную организацию был направлен со стороны России.