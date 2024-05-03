Стало известно о подорожании услуг охранников после теракта в «Крокусе» Mash: цены на услуги охранников в России выросли на 150%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» стоимость услуг охранников и элитных телохранителей увеличилась на 150%, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, спрос на профессионалов с опытом и специальной подготовкой увеличился как минимум в два раза.

После трагедии в концертном зале ЧОПы пересмотрели свои требования к работникам, особенно к тем, кто работает в многолюдных местах. Теперь требуется наличие лицензии на оружие, развитая физическая и тактическая подготовка, а также хорошее знание юриспруденции, — говорится в сообщении.

Как указал Mash, также изменились требования от заказчиков. Они хотят видеть охранников с физической подготовкой, стрессоустойчивостью, опытом боевых действий и аналитическим мышлением. Самые высокие оплаты готовы предложить экс-бойцам спецподразделений.

По данным СМИ, цены также возросли на услуги телохранителей для ВИП-персон. Они требуются с высоким уровнем профессионализма и готовности смотреть за объектами на предмет безопасности. Одной из причин увеличения стоимости услуг стал кадровый голод в охранных структурах. Многие специалисты переходят на службу в спецназ, и теперь услуги охранников стоят от 150 до 500 тысяч, в зависимости от места работы, объекта и длительности контракта. Переработка и другие доплаты также присутствуют.

Ранее сообщалось, что силовики уничтожили 48-летнего украинского диверсанта, который прибыл в Россию из Литвы с целью совершения терактов. Выяснилось, что украинский агент Николай С., ликвидированный в Ленинградской области силовиками, является фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле».