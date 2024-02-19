ФСБ предотвратила теракт против одного из политических деятелей Запорожья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт против одного из политических деятелей Запорожской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, подготовкой преступления занимался гражданин России Виталий Дятленко. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины, передает ТАСС.

Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области, — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что при задержании Дятленко оказывал вооруженное сопротивление, из-за чего силовики вынуждены были его нейтрализовать. В результате операции никто из гражданского населения или силовиков не пострадал. По данным ведомства, мужчина планировал совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства. При осмотре места происшествия сотрудники также обнаружили пистолет Макарова и патроны к нему. Уточняется, что мужчина притворялся инвалидом.

Ранее сообщалось о передаче в военный суд дела Сергея Карамзина. По данным следствия, он проходил обучение для совершения диверсий, а также незаконно изготовлял взрывчатые вещества и устройства.