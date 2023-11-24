Стало известно о подготовке к установке памятника Пригожину Наследники бизнесмена Пригожина установят памятник на его могиле

Фото: Виктория Катева/NEWS.ru

Могилу бизнесмена Евгения Пригожина на днях посетил сын предпринимателя Павел с группой мужчин, которые произвели замер места захоронения, рассказал NEWS.ru сотрудник Пороховского кладбища Николай. Он считает, что в 2024 году, на годовщину гибели Пригожина, который ушел из жизни в результате крушения самолета в Тверской области 23 августа, будет установлен памятник.

Обмеряли могилу [Евгения Пригожина], вероятно, для создания памятника, — рассказал Николай.

Как пояснил сотрудник Пороховского кладбища, работа над монументом обычно занимает несколько месяцев. Николай предположил, что памятник может быть выполнен в виде фигуры Пригожина в полный рост либо бюста бизнесмена. По его мнению, не исключено, что монумент установят в годовщину гибели Евгения Пригожина — 23 августа 2024 года.

Работник кладбища подчеркнул, что сейчас за могилой бизнесмена установлено круглосуточное видеонаблюдение — на дереве висит видеокамера, неподалеку находится домик охраны. Николай пояснил, что бытовка появилась через несколько дней после похорон Пригожина.

Охранник — отдельно нанятый человек, не наш сотрудник — в монитор наблюдает за могилой Пригожина. Вероятно, во избежание каких-нибудь провокаций с захоронением, — считает он.

Ранее стало известно, что гости и жители Санкт-Петербурга каждый день навещают могилу связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, причем среди посетителей больше всего женщин.

23 ноября исполнилось три месяца со дня гибели Евгения Пригожина. В преддверии этой даты писатель Захар Прилепин в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что не верит в официальную версию гибели Пригожина и руководства ЧВК «Вагнер». По его словам, в деле могут быть «совершенно неожиданные варианты». Прилепин считает, что всё «намного сложнее» и есть вещи, которые дают ему основания сомневаться в версии СК.