Стало известно о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска Военэксперт Марочко заявил о переходе ВСУ к круговой обороне в Купянске

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины планируют выстроить линию обороны вокруг Купянска, заявил РИА Новости военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, между опорными пунктами ВСУ и укрепрайонами уже была замечена новая система траншей, которая может превратиться в линию обороны Купянска. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений, — уточнил Марочко.

Военный эксперт подчеркивает, что по действиям ВСУ в районе Купянска можно сделать важный вывод: украинская армия планомерно переходит к позиционному ведению боевых действий на данном направлении. Несмотря на выстраивание новых оборонительных систем, противник продолжает нести потери, утверждает Минобороны РФ. За последние сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 60 военнослужащих ВСУ, а также были уничтожены три единицы техники.

Как сообщалось сегодня, российская авиация успешно поразила пункты дислокации трех украинских бригад на Южно-Донецком направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить по меньшей мере одно оружие и три минометных расчета ВСУ.