Стало известно о планах России запустить производство порохов в Индии Ростех планирует запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Ростех собирается запустить в Индии производство порохов, предназначенных для танковых снарядов «Манго», следует из сообщения на сайте госкорпорации. Гендиректор компании Сергей Чемезов заявил, что страны также планируют совместный выпуск танков Т-90. Он уточнил, что подобное партнерство позволяет другим странам развить собственное производство.

Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов «Манго» в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии, — отметил Чемезов.

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