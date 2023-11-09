Стало известно о планах отменить роуминг внутри Союзного государства Депутат Давыдько сообщил о планах отменить роуминг внутри Союзного государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роуминг в России и Белоруссии будет полностью отменен, сообщил ТАСС председатель комиссии парламентского собрания Союзного государства по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько. Вместе с тем он отметил значительное удешевление роуминга на данном этапе. Сейчас плата за него не бьет по бюджету граждан, добавил депутат.

Интеграция у нас идет стремительно, очень мощно, это (роуминг. — NEWS.ru) отменится со временем. Но пока необходимо эти вот копеечки как-то платить. Это несущественно и по большому счету не влияет ни на какие бюджеты вещающих компаний, ни на бюджеты отдельного человека, — сообщил Давыдько.

Политик отметил, что отмена роуминга внутри Союзного государства — ничтожный вопрос, однако на данный момент можно говорить, что он «решен половинчато».

Все чего-то стоит, и нельзя из кармана налогоплательщика вытаскивать лишние деньги. Поэтому там остался люфт, очень маленький, который все-таки надо оплачивать, — заключил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об обострении обстановки на границах Союзного государства. По его словам, причиной этому является враждебная деятельность НАТО. В сложившихся условиях сотрудничество между Москвой и Минском имеет особенно важное значение, добавил он.