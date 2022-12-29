Стало известно о планах Минцифры принудительно лицензировать ПО «Коммерсант»: Минцифры готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минцифры в настоящее время готовит законопроект о принудительном лицензировании иностранного программного обеспечения (ПО), разработчики которого прекратили работу в России. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники и письмо директора департамента развития IT-отрасли ведомства Дмитрия Никитина. Отмечается, что, по замыслу авторов, документ позволит «декриминализировать» нелегальное использование иностранного софта.

[Правительство] прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств, — говорится в письме Никитина.

В рамках данной инициативы, компании смогут переводить оплату за использование ПО на специальные счета, средства будут переведены правообладателям «по первому требованию».

В одной из профильных ассоциаций изданию подтвердили, что Минцифры действительно обсуждает перспективы принудительного лицензирования ПО с участниками рынка.

В свою очередь источник, близкий к министерству, сообщил, что инициатива прорабатывается «в закрытом от рынка режиме». В Минцифры информацию никак не прокомментировали.



Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство выступает против ограничения возможности IT-специалистов выезжать за пределы России. По его словам, любые подобные предложения вредны.

Кроме того, Минцифры 14 декабря не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей. По мнению сотрудников ведомства, введение тотального запрета может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что в итоге скажется на их конкурентоспособности.