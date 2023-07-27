Стало известно о плачевном состоянии автобусного парка в России ГТЛК: почти 80% автобусного парка в России требует обновления

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В России почти 80% автобусного парка требует обновления — это более 270 тысяч автобусов, сообщили РИА Новости в «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Там уточнили, что, согласно результатам проведенных исследований, половина всех автобусов старше 20 лет. В компании в этой связи подчеркнули, что предельные сроки эксплуатации данного вида транспортный средств законодательно не установлены.

В России 79% парка используется за пределами своего нормативного срока, а это 271,2 тысячи единиц, — рассказали в ГТЛК.

Там указали, что желательными сроками использования автобусов малого класса являются до 5 лет включительно, для среднего и большого срок возрастает до 7 лет, для особо большого класса — до 10 лет.

При этом средний возраст российского парка автобусов составляет 17,2 года. Автобусов возрастом до 3 лет насчитывается только 10% — 34,3 тысячи. На автобусы возрастом 4-5 лет приходится 7% автопарка, или 23,8 тысячи машин, на транспорт 6-10 лет — 13% (45,3 тысячи), 11-15 — 16% (54,8 тысячи), 16-20 лет — 15% (52,2 тысячи). Больше всего в стране автобусов старше 20 лет — 39% (132,1 тысячи).

Наиболее «свежие» машины можно наблюдать на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, в Московской и Ленинградской областях и в ЯНАО. Самые старые автобусы в Дагестане, Орловской и Магаданской областях, в Калмыкии и на Камчатке.

Ранее стало известно, что только треть работающих россиян не имеют автомобиля в семье. Среди городов-миллионеров лидером по автомобилизации стал Челябинск. Москва оказалась лишь на третьем месте.

Кроме того, россияне назвали критерии идеального отечественного автомобиля. Так, 23% опрошенных считают идеальным типом кузова седан, 21% предпочитают кроссовер. По 19% выбрали внедорожник и универсал, 12% назвали хетчбэк, 6% — купе. В качестве подходящего цвета для российского автомобиля респонденты назвали черный, синий и «баклажан».