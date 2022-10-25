Модернизированный Су-57 совершил первый полет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Первый испытательный полет модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 прошел на аэродроме Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Михаила Громова 21 октября, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Испытания продлились 56 минут, самолетом управлял Герой России Сергей Богдан.

21 октября на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой РФ Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний, — сказано в сообщении.

Су-57 все еще находится в фазе модернизации. В данный момент на истребителе тестируется комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, включающим интеллектуальную поддержку экипажа. Она позволяет истребителю брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

Истребитель Су-57 предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

В сентябре в Ростехе заявили о поставке новой партии Су-57 в ВКС в ближайшее время. Глава корпорации Сергей Чемезов заявил, что истребители находятся в высокой степени готовности.