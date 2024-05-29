Стало известно о первой уничтоженной гаубице ТRF-1 на вооружении ВСУ МО России впервые сообщило об уничтожении французской гаубицы ТRF-1

Фото: defense.gov

155-мм гаубица ТRF-1

В зоне проведения специальной военной операции уничтожена первая 155-мм гаубица ТRF-1 французского производства, состоявшей на вооружении ВСУ, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минобороны России. Также сообщается, что украинская армия потеряла два орудия М119 (США) и установку Krab (Польша).

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США, — указано в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что в Харьковской области продолжается продвижение российской армии, нанесены удары по технике и живой силе ВСУ на позициях близ населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка. Известно, что ВС России отразили четыре контратаки ВСУ. Всего украинская сторона на данном направлении за сутки потеряла до 165 военнослужащих.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что для украинской армии наблюдается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области на фоне успешного продвижения российских войск. Он выразил мнение, что ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.