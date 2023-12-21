Стало известно о переносе сертификации российских беспилотников Росавиация перенесла сертификацию российских беспилотников на 2024 год

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Росавиация утвердила новый график сертификации российских беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к разработчикам. Срок перенесен на 2024-2025 годы. Причиной является неготовность ряда производителей предоставить необходимую документацию.

Проблема заключается в неготовности разработчиков предоставлять документацию, — сообщил источник в правительстве.

Кроме того, в настоящий момент происходит пересмотр подхода к сертификации, добавило издание. Росавиация нацелена на исключение «задвоения некоторых процедур». Когда этот вопрос будет решен, сроки сертификации получится сократить с полутора лет до шести месяцев.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские беспилотники «Герань» и «Ланцет-3» можно назвать сильнейшими дронами на вооружении ВС РФ. По его словам, они не только превосходят украинские БПЛА, но и не имеют аналогов в мире.

Он уточнил, что БПЛА «Герань» прошли определенную модернизацию и оснащены реактивными двигателями, позволяющими развивать скорость до 800 км/ч. Производство обоих было налажено в период спецоперации на Украине.