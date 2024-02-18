Стало известно о переменах в сознании пленных солдат ВСУ Сальдо: у пленных солдат ВСУ спадает пелена с глаз

Фото: Kremlin.ru

Владимир Сальдо

Попавшие в плен украинские военнослужащие сильно меняются, у них с глаз как будто спадает пелена, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Украинцы начинают понимать, как врет киевская пропаганда, ведь их лечат и содержат в человеческих условиях, пояснил он. По словам Сальдо, пленные начинают чувствовать себя лучше.

Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится, — подчеркнул Сальдо.

По мнению губернатора, именно эти изменения стали причиной того, что некоторые пленные солдаты ВСУ поступают на службу в ВС России и добровольческие формирования.

Ранее Владимир Сальдо проинформировал о работе сил сопротивления, которые есть на подконтрольной Киеву территории. По его данным, партизаны в Херсоне накапливают оружие, чтобы потом присоединиться к российской армии в боях против ВСУ за правобережье.

Минобороны РФ ранее заявило, что потери противника при взятии Авдеевки за последние сутки превысили 1,5 тысячи человек. При этом приказ главкома ВСУ Сырского об отходе поступил только через 24 часа после того, как началось неконтролируемое бегство украинских бойцов из города, указывал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.