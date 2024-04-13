Стало известно о переброске дополнительных резервов ВСУ в Часов Яр Советник главы ДНР сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ в Часов Яр

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные подразделения к Часову Яру, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это делается для удержания микрорайона в восточной части города. Политик также добавил, что установление контроля над Часовым Яром крайне важно обеим сторонам, так как этот населенный пункт открывает сразу три направления.

Сейчас Киев перебросил в Часов Яр дополнительные резервы, пытаются удержать микрорайон в восточной части города, — сообщил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что Вооруженные силы Украины закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. Он добавил, что ВСУ оборудовали в городе многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются медленно. Он добавил, что у подразделений ВСУ было около года для подготовки к штурму ВС РФ.