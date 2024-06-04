Стало известно о переброске «азовцев» на одно из направлений СВО Марочко: Киев перебросил членов «Азова» на Сватовско-Кременское направление

Фото: МО Украины

Украинские власти перебросили на Сватовско-Кременское направление членов националистического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил в эфире радио KP.RU военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, туда прибыли достаточно обученные подразделения.

«Азов» поставил довольно-таки солидную партию свежего, но уже обученного пушечного мяса именно на сватовско-кременской участок, — заявил Марочко.

Военный эксперт добавил, что российские военнослужащие сталкиваются с давлением со стороны украинских сил на рубежах ЛНР. Как утверждает Марочко, ВСУ пытаются «прощупать» линию обороны сил ВС РФ. Противник хочет найти в ней «слабые места» в попытке «сосредоточить основной удар».

Но ничем это не закончилось, кроме больших потерь [для ВСУ], — уверен Марочко.

Ранее военный эксперт заявил о попытке украинских вооруженных сил пойти в контрнаступление на Сватовско-Кременском направлении. По словам Марочко, действия ВСУ оказались безуспешными. Он отметил, что боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва.