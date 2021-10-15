Стало известно о новых правилах по сделкам с недвижимостью

Сделка с недвижимостью яляется трудоёмким процессом, включающим в себя как подготовку необходимых документов, так и их подачув соответствующие ведомства. В большинстве случаев люди, не имеющие специальной подготовки, будут иметь затруднение. Как облегчить процедуру, в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам эксперта, объём документов зависит от вида сделки и прав на недвижимость. Всё это требует специальныхзнаний и довольно затруднительно для человека. Однако в настоящее время происходит расширение полномочий нотариата, в результате чего у человека появилась возможность подать заявление о регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемые к нему документы в регистрационный орган через нотариуса.

При оформлении сделки через нотариуса регистрация становится бесплатной, поскольку входит в единый нотариальный тариф.

Кроме того, на плечи нотариуса ложится сбор необходимых сведений и справок, после чего он должен пригласить на встречу стороны сделки, где будет проверено их волеизъявление, после чего сразу удостоверен договор.

Такой порядок значительно короче по времени, безопаснее и дешевле. — резюмировал юрист.

Ранее эксперты назвали законы о недвижимости, которых ждут от новой Госдумы.