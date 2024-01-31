Россия и Украина обменялись пленными впервые после крушения Ил-76 МО РФ: 195 российских военнослужащих возвращены на родину из плена ВСУ

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Россия и Украина впервые после крушения российского военного самолета Ил-76 под Белгородом обменялись пленными. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в результате переговоров на родину вернулись 195 российских военнослужащих.

31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ, — говорится в сообщении.

Самолеты Воздушно-космических сил России доставят освобожденных солдат в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Отмечается, что всем военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Этот обмен стал первым после крушения самолета Ил-76, на борту которого, по данным МО РФ, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Данные бортовых самописцев самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области, также подтверждают внешнее воздействие на борт. Это, в свою очередь, исключает все остальные возможные версии крушения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование крушения продолжается. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что не знает о том, на каком этапе находится следствие.