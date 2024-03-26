Стало известно о новом награждении героев, спасавших людей в «Крокусе» Спасавшие людей в «Крокусе» получили награды в Общественной палате России

Фото: oprf.ru

В Общественной палате России состоялось награждение сотрудников «Крокус Сити Холла», которые спасали людей во время теракта, сообщает пресс-служба ОП. Так, медали получили Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер и Алексей Осанушков. Награды вручала секретарь палаты Лидия Михеева, передает ТАСС.

На счету этих людей сотни спасенных жизней, они достойны самого высокого признания и благодарности со стороны гражданского общества. За проявленное мужество, смелость и силу духа эти люди отмечены наградами ОП — медалями «За заслуги перед обществом», — говорится в сообщении.

Михеева подчеркнула, что награждение этих героев и популяризация их поступка — долг Общественной палаты РФ. По ее словам, если бы не они, то жертв было бы гораздо больше. Секретарь ОП добавила, что они действовали по зову сердца.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила подростков Ислама Халилова и Артема Донскова за спасение людей во время теракта в «Крокусе» в Подмосковье. Она подчеркнула, что школа может гордиться их мужественными поступками. Подростки работали в гардеробе, во время атаки они не растерялись и помогали посетителям «Крокус Сити Холла» эвакуироваться.