Стало известно о новой тактике ВС России по использованию ракет «МК»: военный аналитик Кнутов заявил о новой тактике ракетных ударов ВС РФ по Украине

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Военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские вооруженные силы начали применять на Украине новую тактику. По его словам, именно это дало возможность наносить максимально эффективные удары по украинской инфраструктуре. Об этом Кнутов рассказал в интервью «МК».

Если раньше мы применяли только ракеты «Калибр», а потом подключились еще дроны-камикадзе типа «Герань», то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны, — сказал аналитик.

По его словам, именно «комплексность и изменение состава средств нападения» позволили, в том числе, уничтожить четыре дивизиона ПВО ВСУ и нанести максимально эффективные удары по инфраструктуре Украины.

Кнутов добавил, что в ударной группе, помимо беспилотников, отвлекающих ПВО, имеются ракеты Х-31П и Х-58. Они наводятся по лучу радаров противоракетных систем Украины С-300 и «Бук» и в результате уничтожают или полностью «ослепляют» их.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский отметил помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергосистемы Украины и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.