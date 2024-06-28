Стало известно о новой роботехнической системе для БПЛА Система робототехнического обеспечения для БПЛА появилась в боевой экипировке

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

На технополисе «Эра» была продемонстрирована боевая экипировка нового поколения, в которую внедрена система робототехнического обеспечения для беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первого вице-премьера Дениса Мантурова. Отмечается, что система позволит оптимизировать интеграцию военных в единую платформу, на основе которой происходит взаимодействие подразделений армии.

На площадке военного инновационного технополиса «Эра» была представлена обширная экспозиция роботизированных комплексов, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, средств их обнаружения и противодействия, комплексов ретрансляции связи и автоматизированные системы управления, — указано в сообщении.

По полученным данным, в ряде видов экипировки тестируется применение различных элементов ИИ. Участники мероприятия также обсуждали новые решения по средствам ближнего боя, беспилотникам и носимому вооружению с учетом изменяющихся реалий, поскольку время на их разработку и интеграцию в ВС исчисляется «днями, а не месяцами».

Ранее стало известно, что российские саперы получили усовершенствованные бронежилеты «Оберег-С». Ключевыми отличиями разработки стали их легкость и улучшенная площадь защиты. Вес единицы бронежилета составляет пять килограммов.