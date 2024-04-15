Стало известно о новой разработке на базе ракеты «Тополь-М» ТАСС: ракету-носитель «Старт-1М» создают на базе МБР «Тополь-М»

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Конверсионная ракета-носитель легкого класса «Старт-1М», которую можно запускать с мобильной пусковой установки, создается в Московском институте теплотехники (МИТ), сообщает ТАСС. Отмечается, что новый снаряд разработан на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

Ракета-носитель «Старт-1М» разрабатывается в МИТ на базе МБР «Тополь-М». РН, как и МБР, предполагается запускать с мобильной пусковой установки, — говорится в сообщении.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила об успешном пуске ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который до этого дважды откладывался. На земную орбиту была выведена испытательная полезная нагрузка.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от лица Кремля поздравил российских ракетчиков, причастных к успешному запуску ракеты «Ангара-А5». Он назвал это радостным событием.

Ранее пилотируемый корабль «Союз МС-25», который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Пресс-служба Роскосмоса уточнила, что на борту находится экипаж 21-й экспедиции посещения.