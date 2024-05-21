Стало известно о ночном совещании Путина после крушения вертолета с Раиси Посол Ирана: совещание у Путина после крушения вертолета Раиси длилось два часа

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин созвал совещание, после того как стало известно о крушении вертолета с его иранским коллегой Ибрахимом Раиси, рассказал в эфире телеканала IRIB посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, оно длилось около двух часов. На нем обсуждались вопросы оказания помощи Ирану в поисках воздушного судна.

Путин созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе. Совещание шло около двух часов в рабочем кабинете Путина, — сказал дипломат.

На совещании присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Александр Куренков, советник президента РФ Игорь Левитин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Путин подчеркнул, что Москва «стоит плечом к плечу с Тегераном» и готова направить любую технику на поиски вертолета, добавил Джалали.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти Ирана несут ответственность за гибель Раиси. По его словам, они сами приняли решение использовать 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях, что и привело к трагедии.

Также Миллер заявил, что правительство США планирует сохранить санкции в отношении Ирана в полном объеме, несмотря на гибель президента. В частности, ограничительные меры продолжат действовать против воздушных судов Исламской Республики, уточнил он.