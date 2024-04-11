Стало известно о недружественных шагах банков из стран — союзниц России Костин: банки из дружественных стран стали отказывать РФ в проведении платежей

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Банки из дружественных стран начали отказывать России в проведении платежей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков. По его словам, на это повлияло ужесточение санкций. Вместе с тем Костин напомнил, что более 40 российских банков находятся в SDN-листе, подразумевающем самые жесткие ограничения, передает ТАСС.

После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается прежде всего банков дружественных юрисдикций. Увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам — электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование, — заявил Костин.

По словам главы ВТБ, постоянно снижается число заграничных банков, готовых продолжать работу с РФ. Известно, что с компаниями из SDN-листа запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

Ранее сообщалось, что почти все финансовые операции внутри России начали проходить через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — это российский аналог SWIFT. К системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран.