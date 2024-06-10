Топ-менеджер РЖД может занять пост замминистра транспорта России РБК: замглавы РЖД Шило может стать замминистра транспорта России

Фото: Евгений Реутов/roscongress.org

Алексей Шило

Заместитель гендиректора ООО «РЖД» Алексей Шило может стать заместителем министра транспорта России, пишет РБК со ссылкой на источники. Предполагается, что он будет координировать работу железнодорожного транспорта. Шило сменит Валентина Иванова, которого повысят до первого замглавы ведомства. Официального подтверждения информации о назначении Шило пока нет.

Решение находится в процессе формализации, — уточнил собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что его племянник Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития республики. Он назвал нового главу ведомства профессионалом, пусть и достаточно молодым.

Также стало известно, что бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, получивший должность помощника президента в обновленном правительстве, назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации. Соответствующий указ президента вступил в силу 29 мая.