Стало известно о массированной артподготовке армии РФ под Авдеевкой Военкор Руденко: армия России проводит массированную артподготовку под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России проводят массированную артиллерийскую подготовку в районе города Авдеевка, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, на данном участке фронта также активно работает авиация, она наносит удары по украинским позициям в населенном пункте. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Авдеевка, идет мощная артподготовка с нашей стороны. Работает и авиация, — написал Руденко.

Telegram-канал «Военная хроника» ранее сообщил о формировании так называемых «огневых мешков» вокруг Авдеевки. По словам авторов канала, аналогичная тактика также применялась российской армией в Артемовске, а также в ходе боев за Работино. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее заявил, что окружение украинской армии в районе Авдеевки является ключевой задачей Вооруженных сил России на данный момент. Успех этой операции позволит обеспечить безопасность Донецка. По словам журналиста, следующий рубеж обороны Вооруженных сил Украины в зоне СВО будет проходить уже в районе Курахово, расположенного на подконтрольной Киеву территории ДНР.