Стало известно о ликвидации наемника из Бразилии в зоне спецоперации «Иди и смотри»: ВС России уничтожили бразильского наемника в зоне СВО

Фото: Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о ликвидации бразильского наемника по имени Антонио в зоне спецоперации. По информации канала, иностранец участвовал в боевых действиях в составе украинских подразделений, действующих к югу от Артемовска.

Речь идет о 204-м батальоне 241-й бригады территориальной обороны Украины. Канал также уточнил, что за время спецоперации российским военнослужащим удалось ликвидировать по меньшей мере пять наемников из Бразилии.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне СВО был уничтожен американский наемник. По его словам, об убитом бойце известно немного, однако фактом является то, что он был ветераном армии США. Дата его прибытия на Украину и место ликвидации пока что не установлены.

Также Поддубный сообщил о ликвидации двух офицеров спецподразделения Нацгвардии Украины. По его словам, они принимали участие в боевых действия в Донбассе с 2014 года.

По данным источников в Николаевском подполье также ВС России нанесли удар по месту расположения иностранных наемников на Украине. Кроме того, атакованы были база ремонта катеров Вооруженных сил Украины и хранилище топлива. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, наиболее вероятно, что там базировались румынские наемники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.