Стало известно о ликвидации командного пункта ВСУ с британскими наемниками «НгП РаZVедка»: британский наемник погиб при ударе по командному пункту ВСУ

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Telegram-канал «НгП РаZVедка» сообщает, что российские войска утром 21 апреля нанесли удар по заглубленному командному пункту Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области. По данным источника, потери противника составили до 20 офицеров, в том числе один британский наемник. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Канал пишет, что в результате точного попадания командный пункт ВСУ был полностью уничтожен. Также, по данным источника, были выведены из строя цифровые станции связи, центр мониторинга боевых действий, системы целеуказания и автономные дизель-электростанции. Как отмечает «НгП РаZVедка», ликвидация данного командного пункта серьезно нарушит систему управления украинских войск на Херсонском направлении.

Ранее командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС России Нагимьян Ильбулов сообщил, что наемники ВСУ при освобождении населенного пункта Преображенка на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике обматывались синей изолентой, чтобы опознавать друг друга. Он пояснил, что другие военные использовали зеленые и желтые ленты.

До этого в ЛНР служащие ФСБ РФ задержали австралийца, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Против наемника завели уголовное дело. Австралиец приехал на Украину по собственной воле для «получения материального вознаграждения» и служил в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.