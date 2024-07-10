Стало известно, о какой ошибке Ельцин предупреждал Клинтона Ельцин предупреждал Клинтона о недопустимости бомбардировок Югославии

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Билл Клинтон и Борис Ельцин

Первый президент России Борис Ельцин в 1994 году предупреждал американского коллегу Билла Клинтона, что бомбардировки Югославии в 1999 году станут «большой ошибкой», следует из рассекреченной стенограммы их беседы, опубликованной архивом нацбезопасности США. Он заявлял, что решение Вашингтона вызвало гуманитарную катастрофу в регионе и ухудшение отношений с Москвой.

События последних нескольких недель подтверждают, что США и НАТО допустили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия этого шага. [Югославский лидер Слободан] Милошевич никогда не капитулирует. Вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа, а американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб, — объяснял Ельцин.

Экс-президент РФ в беседе с Клинтоном отметил, что после бомбардировок Югославии «антиамериканские и антинатовские настроения в России продолжают расти лавинообразно». Он также выразил обеспокоенность подобной тенденцией.

Ранее также стало известно, что Ельцин на переговорах с Клинтоном настаивал на том, что Россия должна стать первой страной, вступившей в НАТО. Ему не понравилось, что Альянс собирается принять в союз Чехию. Ельцин считал, что Москва должна первой вступить в военный блок, и только после этого в него примут страны Центральной и Восточной Европы.