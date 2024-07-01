Стало известно о грядущем ребрендинге «СберМаркета» РБК: «СберМаркет» переименуется в «Купер»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Специализирующийся на доставке из ресторанов и магазинов «СберМаркет» проведет ребрендинг и сменит название на «Купер», пишет РБК со ссылкой на два источника. По их словам, в компании надеются, что новое название сделает бизнес «более человечным». По информации издания, две недели назад основное юрлицо «СберМаркета» — «Инстамарт Сервис» — подало заявки на регистрацию нескольких товарных знаков со словом «купер», написанным разными способами.

В компании сведения о ребрендинге подтвердили. Ее представитель отметил, что он пройдет в несколько этапов. С 1 июля компания начнет переводить на новый бренд все рекламные носители, обновится форма курьеров, автомобилей и зон в гипермаркетах. Процесс должен занять примерно полгода.

Представитель компании пояснил: название «Купер» происходит от слова «купить», что должно «сделать сервис более человечным». Это такой «свой парень», который везде мелькает, он всегда придет на помощь и максимально быстро привезет все, что нужно. Глава компании Анастасия Кудрявцева отметила, что компания последние шесть месяцев расширяет ассортимент, ускоряет доставку и усиливает позиции в регионах.

Ребрендинг — логичное следствие всех изменений. Он поможет стать ближе к нашим покупателям, ярко отстроиться от конкурентов и расширить аудиторию, — заявила Кудрявцева.

Доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025–2030 годах, сообщал ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Он уточнил, что технически это уже происходит, но нужно «дооформить», так как Москва с точки зрения разрешения полетов город сложный.