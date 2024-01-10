Стало известно о гибели начальника бронетанковой службы ВДВ в зоне СВО «РВ»: начальник бронетанковой службы ВДВ Оспанов погиб в зоне СВО

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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб начальник бронетанковой службы ВДВ гвардии полковник Арман Оспанов. По данным канала, офицер подорвался на мине. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

«Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что Оспанов погиб 6 января на южном направлении СВО, прощание с офицером, занимавшим должность начальника бронетанковой службы одной из дивизий ВДВ, пройдет в Иваново. «Радио 1» со ссылкой на источник сообщает, что офицер был убит в ходе артиллерийского обстрела в Херсонской области, он пытался доставить буксировочные тросы для эвакуации бронетранспортера.

Как сообщалось ранее, в зоне СВО погиб бывший глава Управления МВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов, которого осудили за незаконное приобретение боеприпасов. Информацию о гибели Трифонова подтвердила его адвокат Ольга Кезик. В Минобороны РФ эти сведения не прокомментировали. Отмечается, что мужчина был осужден в 2022 году за получение взятки в размере 7,5 млн рублей. Сам экс-начальник управления свою вину не признал.