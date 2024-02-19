Стало известно о гибели бойца РФ, захватившего в плен нескольких солдат ВСУ Военкор Руденко сообщил о гибели бойца, взявшего в плен нескольких солдат ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в Telegram-канале, что под Работино погиб российский боец ​​Заур Тедтоев. По его словам, военнослужащему удалось захватить в плен нескольких военнослужащих украинской армии, за что он был представлен к республиканским и государственным наградам. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Под Работино погиб Заур Тедтоев — под его командованием бойцы в меньшинстве сумели ликвидировать и взять в плен нескольких наших солдат ВСУ. Мы говорили с ним меньше месяца назад, когда Заур получил республиканскую награду в Осетии. Там у него остались две дочки и беременная жена , — сообщил Руденко.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации получил ранение в главный военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский. По его словам, ВСУ били по Пантелеймоновке из реактивной системы залпового огня HIMARS. Один из окружающих попал в жилой двухэтажный дом. В результате половина здания разрушилась и начался пожар. Из-под завалов сумели подняться три человека. Следственный комитет РФ приступил к расследованию произошедшего.