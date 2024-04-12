Стало известно о гибели защищавшего Чикатило адвоката Защищавший Чикатило адвокат Хабибулин трагически погиб

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Андрей Чикатило

Лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о смерти сотрудника — адвоката Марата Хабибулина, который ранее защищал в суде маньяка Андрея Чикатило. В тексте заявления сказано, что учреждение в Ростове-на-Дону постигла тяжелая утрата.

Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист «Феникса», специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом, — говорится в сообщении центра.

Сотрудники «Феникса» также отметили преданность Хабибулина своему делу и служению закону. Они выразили соболезнования родным и близким юриста. О месте и дате погребения информации нет.

Хабибулин был назначен государственным защитником Чикатило в 1992 году. Процесс над убийцей продолжался два года. По решению суда он был расстрелян 14 февраля 1994 года.

В начале апреля в Сети появился первый трейлер сериала «Тень Чикатило», одну из ролей в котором исполнил шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Премьера сериала состоялась 4 апреля в онлайн-кинотеатре. Лента включает в себя восемь эпизодов. Это спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Съемки проекта начались в июне 2023 года. Главные герои сериала — милиционеры, до этого появлявшиеся в «Чикатило». Они отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело ангарского маньяка.