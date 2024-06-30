Стало известно, о чем говорили Лавров и новый глава МИД Белоруссии Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Белоруссии график контактов

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым, в ходе которого стороны обсудили график контактов, сообщает пресс-служба МИД республики. Отмечается, что Лавров поздравил белорусского коллегу с назначением и пожелал ему успехов.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях, — говорится в заявлении.

Сообщается, что министры обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Москвы и Минска, а также по вопросу союзной интеграции. Подчеркивается, что отдельной темой диалога стало взаимодействие России и Белоруссии с международными организациями различного характера.

Ранее издание Lidovky сообщило, что Польша и страны Прибалтики продумывают план по строительству «непреодолимого барьера» на границах с Россией и Белоруссией. Предполагается, что на границах появятся бункеры, противотанковые заграждения, средства электронной защиты и минные поля, если ситуация будет близка к серьезной конфронтации.

До этого Сергей Лавров констатировал, что России нужно от Запада только одно — отсутствие угроз. Он выразил надежду, что рано или поздно страны осознают тупиковость политики, проводимой США.