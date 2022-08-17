Стало известно новое название Starbucks в России Кофейни Starbucks в России переименуют в Stars coffee

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сеть российских кофеен Starbucks, перешедшая под контроль рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатора Антона Пинского, будет называться Stars coffee, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Кофейни под новым названием откроются в столице 18 августа.

Stars coffee — новое название Starbucks, сеть кофеен откроется в Москве 18 августа, — говорится в сообщении.

Ранее музыкант и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) заявил в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) о приобретении всех активов Starbucks в России совместно с ресторатором Антоном Пинским после того, как американская компания приняла решение покинуть российский рынок.

В начале августа стало известно, что в кофейнях полностью изменится привычное меню. Starbucks не оставил преемникам рецептуру и технологические карты — весь ассортимент необходимо продумывать заново. Обновится не только ассортимент, но и логотип. Предполагается, что вместо сирены Starbucks на эмблеме будет «лего-мишка» bearbrick. Вывеску же сделают в стиле ресторанов Redbox, также принадлежащих Тимати и Пинскому. 26 июля они зарегистрировали в Роспатенте новый товарный знак.