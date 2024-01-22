Стало известно, насколько выросли взыскания по алиментам Министр Чуйченко: ФССП взыскала за 2023 год на 40% больше алиментов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объем взысканных приставами алиментов в России за год вырос на 20 млрд рублей, или на 40%, заявил министр юстиции Константин Чуйченко в ходе Всероссийского семейного форума «Родные-любимые» на ВДНХ. В общей сложности ФССП взыскала 68 млрд рублей за 2023 год.

-Если в 2022 году Федеральная служба за год произвела взыскание 48 млрд рублей, то по итогам 2023 года уже можно говорить о 68 млрд рублей, то есть почти на 19-20 млрд рублей больше, — сказал Чуйченко.

Также министр напомнил о подготовке законопроекта об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов. Чуйченко указал, что законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, и выразил надежду, что он вступит в силу в ближайшем будущем.

Это будет что-то вроде «позорной доски». Все люди будут видеть, кто не должным образом относится к своим родительским обязательствам в плане содержания детей, — сказал Чуйченко.

Ранее юрист Евгения Данилова рассказала, что женщины имеют право подать в суд на платежеспособных отцов их детей, отказывающих в алиментах. Она отметила, что таким мужчинам грозит ответственность — от штрафов и ограничения на выезд из России до уголовного преследования по ст. 157 УК РФ. По ее словам, сначала необходимо подать в суд заявление о взыскании алиментов, получить исполнительный лист либо судебный приказ, а потом отдать документ приставам.