Стало известно, на сколько взлетели доходы богатейших россиян с начала года Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на $7,95 млрд

Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва»

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $7,953 млрд с начала этого года, следует из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Рейтинг возглавили акционер «Северстали» Алексей Мордашов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Мордашов заработал $2,14 млрд, его состояние достигло $23 млрд. Доход Лисина увеличился на $1,35 млрд — до $25,3 млрд. Алекперов заработал $838 млн, его капитал составляет $25,5 млрд.

Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, чьи потери составили $248 млн. Теперь в его активах $13,9 млрд.

Bloomberg публикует список миллиардеров с 2012 года. Агентство анализирует данные 500 богатейших людей планеты в том числе на основе стоимости акций их компаний.

Согласно данным Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ, среди богатейших людей России преобладают мужчины, получившие образование в московских вузах и заработавшие свое состояние в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сфере. В последние годы топ-200 состоятельных россиян стал пополняться женщинами и молодыми бизнесменами. Однако происходит это довольно редко. Так, доля новичков за последние годы достигает лишь 3%.

Ранее журнал Forbes назвал самого богатого человека на планете. Им стал владелец компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши, Бернар Арно. Его состояние оценивается в $211 млрд. Предыдущий лидер рейтинга миллиардер Илон Маск опустился на вторую строчку. Его состояние теперь оценивается в $180 млрд. При этом годом ранее у него было $219 млрд.