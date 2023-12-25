Стало известно, на сколько сделка ОПЕК+ пополнила бюджет России Глава РФПИ: сделка ОПЕК+ принесла в бюджет России дополнительные 30 трлн рублей

Фото: Wang Zhou/XinHua/Global Look Press

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пополнила бюджет РФ на 30 трлн рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, между Москвой и членами ОПЕК+ выработались доверительные отношения. Сделка является одной из самых важных для мира и демонстрирует собой пример конструктивного и созидательного сотрудничества, указал гендиректор РФПИ.

Она уже принесла дополнительно 30 трлн рублей в бюджет. Это больше, чем $300 млрд наших активов, которые были заморожены за рубежом. И все это результат очень плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру, — отметил Дмитриев.

Соглашение о сокращении добычи нефти было подписано между членами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель в 2016 году. После этого срок действия сделки неоднократно продлевался, а ее условия менялись в зависимости от ситуации на рынке.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ планирует покинуть Ангола. Решение уже одобрило правительство страны. Причиной для недовольства сделкой могли стать низкие квоты на добычу нефти.