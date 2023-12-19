Стало известно, на сколько подорожает техосмотр в разных регионах России «Коммерсант»: в большинстве регионов РФ стоимость техосмотра вырастет на 12%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В большинстве российских регионов стоимость техосмотра легковых автомобилей увеличится на 12% с 1 января 2024 года, самой дорогой эта процедура станет на Чукотке, а дешевой — в Ивановской области, подсчитал «Коммерсант». Разброс стоимости составит от 913 до 4,5 тысячи рублей.

Обновление тарифов предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Согласно документу, власти на местах должны до 20 декабря установить тарифы на ТО. Пока известно, что на это требование откликнулись 68 субъектов РФ.

Издание пишет, что на Чукотке подорожание ТО произойдет с 4,1 до 4,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге цена на такую услугу увеличится с 1,54 до 1,72 тысячи, а в Амурской области — с 1,4 до 1,57 тысячи рублей.

Для автовладельцев в Ненецком автономном округе сумма возрастет с 1,37 до 1,5 тысячи, на Камчатке — с 1,33 до 1,49 тысячи. Самый дешевый ТО, помимо Ивановской, будет в Волгоградской и Кемеровской областях, где тарифы повысят с 576 до 913 рублей и с 913 до 947 рублей соответственно.

В конце ноября стало известно, что в России техосмотр автомобилей могут вновь сделать обязательным. Как заявлял эксперт по аккредитации пунктов техосмотра Андрей Саблин, рассчитывать на сознательность всех автомобилистов не приходится. Он допустил введение штрафов за отсутствие диагностической карты. Такие автомобили будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. Саблин отметил, что также ужесточится ответственность операторов техосмотра за выдачу карт. При этом ожидать изменений стоит не раньше весны 2025 года.