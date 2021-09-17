Стало известно, как получил разрешение на оружие напавший на ОВД в Лисках

У Виктора Мирского, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области, было разрешение на несколько единиц огнестрельного оружия. Все стволы были зарегистрированы в соответствии с законом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

На него зарегистрировано несколько единиц оружия. Разрешение он получил в установленном законом порядке, — сказал собеседник.

Ранее фото арсенала оружия Мирского попало в Сеть. В нём находились как гладкоствольные, так и нарезные образцы. Наличие разрешения позволяло ему на законных основаниях приобретать патроны и комплектующие.

Нападение на отдел полиции в Лисках произошло утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги.

17 сентября Мирского задержали на пути в сторону села Подгорное в Калачаевском районе. Он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен. Мирский также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.