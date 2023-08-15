Стало известно, на чем зарабатывают видеосервисы после ухода Голливуда TelecomDaily: собственные сериалы приносят видеосервисам рекордную выручку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После ухода западного контента российские онлайн-кинотеатры начали вкладываться в сериалы собственного производства, которые уже принесли рекордную выручку, передает отчет информационно-аналитического агентства TelecomDaily РБК. По его информации, за полугодие на продаже прав платформы заработали 8,8 млрд рублей.

За аналогичный период 2022 года выручка по соответствующим пунктам составляла лишь 5,5 млрд рублей. Таким образом, показатели были увеличены в более чем 1,5 раза. Как уточнил глава TelecomDaily Денис Кусков, до 2022 года продажа платформами прав на собственные сериалы вовсе не носила массового и системного характера.

Лидером на соответствующей нише является more.tv, на который приходится более 20% всей выручки рынка. На втором месте расположился сервис Start, доля которого составила 17,7%. Замкнул тройку онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» с результатом в 17,3%.

При этом большую часть выручки платформы по-прежнему получают с подписок пользователей и рекламы. В первом полугодии 2023 года она составила 35,4 млрд рублей, что на 37% больше результатом за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр OKKO был оштрафован на 1 млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом для этого послужила неправильная маркировка нескольких фильмов.