Стало известно, могут ли банки из РФ использовать свои терминалы за рубежом Оператор карт «Мир» одобрил использование банками своих терминалов за рубежом

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Планы российский банков устанавливать свои терминалы в других странах для оплаты по картам «Мир» не нарушают закон, заявил РБК глава НСПК Владимир Комлев. При этом существует ряд нюансов, которые необходимо учесть, добавил он.

Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать, — заявил Комлев.

В текущих условиях банки вынуждены брать на себя высокие риски, поэтому установку терминалов за рубежом запрещать нельзя. Со своей стороны НСПК может лишь дать определенные разъяснения, которые позволят организациям чувствовать безопасность и уверенность, указал Комлев.

В целом мы поддерживаем решения, которые направлены на развитие трансграничных операций, — заключил представитель Центробанка.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время карты «Мир» начнут принимать на Кубе. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что он уже провел встречу с главой государства Мигелем Диас-Канелем. Стороны обсуждали в том числе развитие туризма.