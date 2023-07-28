Стало известно, могла ли Россия получить доступ к утекшим секретным данным Литовкин: спецслужбы РФ не могли получить утекшие секретные данные Британии

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Спецслужбы РФ не могли получить утекшие секретные данные Британии о гиперзвуковых ракетах, рассказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, вопреки информации, которую публикуют иностранные СМИ, Мали не является союзником России.

У нас один союзник – Белоруссия, поэтому я не думаю, что наши спецслужбы могли получить какие-то секретные данные. Также хочу отметить, что в Британии нет гиперзвуковых ракет, они могут проводить только какие-то исследования о вооружении, - рассказал Литовкин.

Военный эксперт отметил, что спецслужбы России никогда бы не допустили утечку данных государственной важности. По его словам, российские военные используют закрытую связь и не высылают письма по электронной почте.

В России есть гиперзвуковые ракеты, наземные и воздушные, поэтому наши специалисты, думаю, обладают лучшими данными по вооружению. То, что они не могут обеспечить Украину нормальным оружием это доказывает, - добавил Литовкин.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как электронные письма, содержащие секретную информацию, случайно были отправлены в Мали. По информации издания, инцидент произошел из-за одной опечатки — чиновники пропустили букву в поле адресата.