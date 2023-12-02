Стало известно место прежней работы журналистки, которую «подколол» Лавров Спросившая Лаврова о выходе РФ из ОБСЕ немецкая журналистка работала в Москве

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Журналистка телекомпании Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Александра фон Намен, которую глава МИД России Сергей Лавров поставил на место на пресс-конференции в Скопье, пять лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте канала. Отмечается, что фон Намен — один из самых опытных корреспондентов этой редакции.

Во время пребывания в российской столице она освещала политику главы государства Владимира Путина. В ее послужном списке также работа в Вашингтоне во время президентства Дональда Трампа. Теперь женщина трудится в Брюсселе, возглавляя бюро телеканала.

Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в македонской столице отказался отвечать фон Намен на вопрос о судьбе организации. Глава МИД отметил, что в России принято уважать журналистов, а не диктовать им, что писать.

Ранее министр выразил мнение, что в настоящий момент наблюдается полная деградация всего, что когда-то было создано в рамках ОБСЕ. По его словам, в связи с этим юбилей, а именно 30-е заседание глав МИД, не следует считать праздником. Лавров добавил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной политики по части ОБСЕ. Курс на окончательное разрушение организации продолжает поддерживаться, подчеркнул он.