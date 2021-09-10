Стало известно, куда отправятся российские туристы на Новый год

Россияне выбирают для новогодних поездок сочинскую Красную Поляну, Золотое кольцо, Подмосковье и Санкт-Петербург. Билеты пока покупают не очень активно. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Лидером продаж на новогодние праздники к настоящему моменту стали российские курорты: 41% туристов Level.Travel. При этом средний чек на новогодние туры по России составляет сейчас всего 28 тысяч рублей, что уже скоро станет сопоставимо с ценой авиабилетов, — рассказали в службе сервиса по бронированию путёвок Level.Travel.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что кататься на горных лыжах, как и прежде, едут в Красную Поляну. Но потенциальный спрос сократился в три раза из-за требований к вакцинации. Поток туристов будет зависеть от решений администрации региона об ограничениях.

Также изменились предпочтения россиян по времени туров, сейчас большинство едут не на сам праздник, а через некоторое время после него.

Сегодня туристы в большинстве своём хотят встречать Новый год дома, с детьми, возле ёлки. Если десять лет назад туристы 50 на 50 делились на тех, кто заезжал 30–31 декабря, а вторая волна шла 3–4 января. Сейчас же 75% заезжает после Нового года, — отметил Ромашкин.

Ранее стало известно, что из-за пандемии запретили выезжать за границу российским полицейским.