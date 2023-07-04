Стало известно, куда вывезли Милашину и Немова после нападения в Грозном Омбудсмен Солтаев: пострадавших Милашину и Немова вывезли из Грозного в бесланскую больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова вывезли из Грозного, чтобы доставить в бесланскую больницу в Северной Осетии, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. По его словам, он находится с раненными в машине скорой помощи и сопровождает их в больницу.

Я вот сопровождаю их, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем их в Беслан, в больницу, — сказал он.

Утром 4 июля в Грозном неизвестные напали на Елену Милашину, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Сайди Янгулбаева. Как рассказал Немов, по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. В редакции «Новой газеты» сообщали, что нападавшие уничтожили технику и документы, принадлежавшие журналистке и адвокату.

Правозащитник Сергей Бабинец опубликовал фото Милашиной из больницы, на котором ее голова и лицо почти полностью покрыты зеленкой, у нее перебинтована рука, перед этим сообщалось, что у журналистки диагностированы переломы пальцев и многочисленные ушибы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики из-за ситуации с избиением Милашиной и Немова.