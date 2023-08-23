Стало известно, кто заменил Суровикина на посту главкома ВКС РФ РИА Новости: врио главкома ВКС России назначен Виктор Афзалов

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Временно исполняющим обязанности главкома ВКС России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Ранее этот пост занимал генерал Сергей Суровикин, накануне стало известно о его отставке.

Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов, — рассказал собеседник агентства.

Афзалов ранее уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин занимался командованием Объединенной группировкой войск в зоне СВО.

О местонахождении Суровикина не было официальной информации на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. 22 августа экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердил информацию об отставке Суровикина. Он отметил, что сообщения Telegram-каналов об отстранении Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности.

Генерал Суровикин занимал должность командующего ВКС РФ с 31 октября 2017 года. При этом с 8 октября 2022-го по 11 января 2023 года Суровикин являлся командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, а с 11 января 2023 года стал заместителем командующего.